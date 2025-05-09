Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей города с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня с особым трепетом мы встречаем главный праздник года — юбилей Великой Победы. Эта священная дата, наполненная болью утраты и светлой радостью, навсегда связывает нас общей памятью и гордостью за Отчизну и многонациональный народ», — отметил глава города.

Он напомнил о вкладе, который внесли пензенцы в общую Победу.

«Наши земляки воевали на фронте, не жалея сил, днями и ночами трудились в тылу — на промышленных производствах, в госпиталях, в сельском хозяйстве. Все помогали приближать общую Победу. В неоплатном долгу мы перед нашими отцами, дедами и прадедами — великими людьми, которые подарили нам свободную жизнь. Их подвиг служит нравственным ориентиром, примером мужества и самоотверженности для сегодняшних защитников Отечества, участников специальной военной операции и всех граждан России. Год за годом мы строим будущее страны и опираемся на вечные ценности — любовь и преданность Родине, помощь ближним. 80 лет отдаляет нас от мая 1945-го, но значимость Победы и благодарность героям-освободителям — вне времени и свято живет в истории каждой семьи», — подчеркнул глава Пензы.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всей души желаю доброго здоровья и благополучия. Светлая память тем, кто не вернулся с полей сражений и не дожил до сегодняшних дней», — добавил он.

«Пусть в этот майский праздник чувство единства, сплоченности и вера в будущее сильного государства наполнят сердца всех жителей города», — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.