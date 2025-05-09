В Пензе отметили 80-летие Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.

Фото: Pnzreg.ru

До его начала в храме-часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия», который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Перед парадом к присутствующим обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«190 тыс. наших земляков не вернулись с фронта. Они больше никогда не увидели своих детей и внуков, но они подарили нам великое счастье жизни, отстояли свободу нашей страны, дали тем, кто остался в живых, возможность заново строить наши города, восстанавливать хозяйство», — сказал глава региона.

Также он отметил трудовой подвиг пензенцев.

«Жители Пензы и малых городов были включены в оборонное производство. Каждый четвертый снаряд и минный взрыватель был произведен на Пензенской земле», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба администрации Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

После минуты молчания торжественным маршем по проспекту Победу прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фото: Pnzreg.ru

После этого состоялся проезд военной техники и ретроавтомобилей.

Затем к монументу воинской и трудовой славы пензенцев приземлились парашютисты.

Фото: Pnzreg.ru

Продолжили праздничную программу демонстрационные полеты воздушных судов регионального отделения Федерации авиации общего назначения России.

Во время авиашоу было сброшено 10 тыс. листовок с календарем Победы мая 1945 года.

Фото: Pnzreg.ru

В завершение торжественной части пензенцы возложили венки и цветы к вечному огню.

Фото: Pnzreg.ru

Программа, посвященная Дню Победы, продолжилась выступлениями творческих коллективов Пензы на разных площадках города.

В 18.50 будет объявлена общероссийская минута молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне.

Завершится День Победы праздничным салютом.