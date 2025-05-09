18:27:35 Пятница, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко передал в музей Пензенского артиллерийского инженерного института камень из Брестской крепости

15:59 | 09.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко передал в музей Пензенского артиллерийского инженерного института камень из Брестской крепости, являющейся символом стойкости и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Олег Мельниченко передал в музей Пензенского артиллерийского инженерного института камень из Брестской крепости

Фото: Pnzreg.ru

Для Пензенской области Брестская крепость имеет особое значение. 22 июня 1941 года уроженец пензенской земли Андрей Кижеватов, являясь начальником девятой погранзаставы, располагавшейся в Брестской крепости, одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов. 29 июня он погиб, прикрывая боевых товарищей, пытавшихся вырваться из кольца врагов и подорвать понтонный мост через реку Буг, наведенный противником близ крепости.

Указом президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1965 года за выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм Андрею Кижеватову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Олег Мельниченко возложил цветы к вечному огню у мемориала, посвященного генералам, офицерам, сержантам и солдатам, рабочим и служащим учебного заведения, защитившим Родину в 1941-1945 годах.

Фото: Pnzreg.ru

Как отмечает пресс-служба облправительства, в этом списке есть имя деда губернатора — Якова Филатовича Мельниченко. В годы Великой Отечественной войны он командовал автомобильным взводом. После Победы участвовал в сражениях с японскими милитаристами. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Олег Мельниченко почтил память защитников Отечества минутой молчания.


Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей
В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса
В Пензе женщина похитила телевизор и микроволновую печь из арендуемой квартиры Пензенец лишился около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама