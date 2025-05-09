Олег Мельниченко передал в музей Пензенского артиллерийского инженерного института камень из Брестской крепости Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко передал в музей Пензенского артиллерийского инженерного института камень из Брестской крепости, являющейся символом стойкости и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Фото: Pnzreg.ru

Для Пензенской области Брестская крепость имеет особое значение. 22 июня 1941 года уроженец пензенской земли Андрей Кижеватов, являясь начальником девятой погранзаставы, располагавшейся в Брестской крепости, одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов. 29 июня он погиб, прикрывая боевых товарищей, пытавшихся вырваться из кольца врагов и подорвать понтонный мост через реку Буг, наведенный противником близ крепости.

Указом президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1965 года за выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм Андрею Кижеватову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Олег Мельниченко возложил цветы к вечному огню у мемориала, посвященного генералам, офицерам, сержантам и солдатам, рабочим и служащим учебного заведения, защитившим Родину в 1941-1945 годах.

Фото: Pnzreg.ru

Как отмечает пресс-служба облправительства, в этом списке есть имя деда губернатора — Якова Филатовича Мельниченко. В годы Великой Отечественной войны он командовал автомобильным взводом. После Победы участвовал в сражениях с японскими милитаристами. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Олег Мельниченко почтил память защитников Отечества минутой молчания.