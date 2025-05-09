В Заречном прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Заречном Пензенской области.

Фото: Zarechny.zato.ru

У обелиска Победы к собравшимся обратились заместитель председателя правительства региона Владимир Щекин и глава Заречного Алексей Костин.

Владимир Щекин подчеркнул, что память о героях Великой Отечественной войны из поколения в поколение хранит каждая семья, воспоминания о чести и доблести предков дают силы сегодня вести праведный бой с фашизмом.

В юбилейный День Победы у обелиска прошли проводы молодых зареченцев в армию.

Глава города отметил особое значение проводов в день великого праздника.

Он пожелал новобранцам в службе равняться на отважное и благородное поколение победителей, с честью и достоинством пройти школу мужества.

Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

На площади Ленина прошел торжественный парад.

Затем выступили творческие коллективы города.

В центральном парке культуры и отдыха для зареченцев разных поколений работали тематические площадки, фотозоны, выставки рисунков и военных плакатов.

В 20.30 на территории зоны отдыха «Лесная» состоится праздничный концерт «Музыка Великой Победы», после которого зрителей ждет салют над водой, сообщается на сайте администрации Заречного.