В Заречном прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы
Печать
Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Заречном Пензенской области.
Фото: Zarechny.zato.ru
У обелиска Победы к собравшимся обратились заместитель председателя правительства региона Владимир Щекин и глава Заречного Алексей Костин.
Владимир Щекин подчеркнул, что память о героях Великой Отечественной войны из поколения в поколение хранит каждая семья, воспоминания о чести и доблести предков дают силы сегодня вести праведный бой с фашизмом.
В юбилейный День Победы у обелиска прошли проводы молодых зареченцев в армию.
Глава города отметил особое значение проводов в день великого праздника.
Он пожелал новобранцам в службе равняться на отважное и благородное поколение победителей, с честью и достоинством пройти школу мужества.
Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
На площади Ленина прошел торжественный парад.
Затем выступили творческие коллективы города.
В центральном парке культуры и отдыха для зареченцев разных поколений работали тематические площадки, фотозоны, выставки рисунков и военных плакатов.
В 20.30 на территории зоны отдыха «Лесная» состоится праздничный концерт «Музыка Великой Победы», после которого зрителей ждет салют над водой, сообщается на сайте администрации Заречного.