В Кузнецке установлен закладной камень на месте будущего мемориала в честь участников СВО Общество

Кузнецк, 10 мая 2025. PenzaNews. Закладной камень будущего мемориала в честь участников специальной военной операции установлен в сквере на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Торжественная церемония его открытия состоялась в канун Дня Победы.

«Здесь будут увековечены имена кузнечан и ребят из Кузнецкого района. Это будет общий мемориал. [...] Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков. Нашим героям, сложившим свои головы, вечная память. Низкий поклон их родным и близким. И наша поддержка тем, кто сейчас находится на переднем крае, сражаясь за нас с вами. Победа будет за нами!» — сказал глава Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к участникам мероприятия.

Право открыть закладной камень было предоставлено руководителю волонтерского движения в Кузнецке Алексею Фадееву и координатору городского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольге Вичкуткиной.

Присутствующие почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к закладному камню.

В продолжение мероприятия и.о. военного комиссара Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов Александр Баранов вручил медаль Суворова участнику СВО Олегу Барышникову, который присутствовал на церемонии открытия закладного камня, сообщает пресс-служба мэрии.