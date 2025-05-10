14:29:36 Суббота, 10 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке установлен закладной камень на месте будущего мемориала в честь участников СВО

10:14 | 10.05.2025 | Общество

Печать

Кузнецк, 10 мая 2025. PenzaNews. Закладной камень будущего мемориала в честь участников специальной военной операции установлен в сквере на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке установлен закладной камень на месте будущего мемориала в честь участников СВО

Фото: Gorodkuzneck.ru

Торжественная церемония его открытия состоялась в канун Дня Победы.

«Здесь будут увековечены имена кузнечан и ребят из Кузнецкого района. Это будет общий мемориал. [...] Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков. Нашим героям, сложившим свои головы, вечная память. Низкий поклон их родным и близким. И наша поддержка тем, кто сейчас находится на переднем крае, сражаясь за нас с вами. Победа будет за нами!» — сказал глава Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к участникам мероприятия.

Право открыть закладной камень было предоставлено руководителю волонтерского движения в Кузнецке Алексею Фадееву и координатору городского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольге Вичкуткиной.

Присутствующие почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к закладному камню.

В продолжение мероприятия и.о. военного комиссара Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов Александр Баранов вручил медаль Суворова участнику СВО Олегу Барышникову, который присутствовал на церемонии открытия закладного камня, сообщает пресс-служба мэрии.


Читайте также
Житель Заречного украл арендованный электросамокат, чтобы купить спиртное До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами
Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества
Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса В Пензе женщина похитила телевизор и микроволновую печь из арендуемой квартиры
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама