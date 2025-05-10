В Пензенской области более 2,7 тыс. человек получили единовременные выплаты в честь 80-летия Великой Победы Общество

Пенза, 10 мая 2025. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области перечислило более 2,7 тыс. граждан единовременные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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«Участники и инвалиды войны, их вдовы, граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили выплату в размере 80 тыс. рублей. В Пензенской области их насчитывается 911 человек», — говорится в сообщении пресс-службы отделения СФР по региону.

В нем добавляется, что по 55 тыс. рублей получили 1 тыс. 802 человека, среди которых труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

«В этом году юбилейная выплата поступила ветеранам дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тыс. рублей, которую отделение СФР по Пензенской области ежегодно перечисляет ветеранам по указу президента. [...] Она предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Выплату в Пензенской области получили 49 человек», — отмечается в тексте.