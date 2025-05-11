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Вячеслав Космачев возглавил мотопробег медработников, посвященный 80-летию Великой Победы

10:06 | 11.05.2025 | Общество

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Пенза, 11 мая 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев возглавил мотопробег медицинских работников, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Космачев возглавил мотопробег медработников, посвященный 80-летию Великой Победы

Фото: Health.pnzreg.ru

Всего в составе колонны двигались семеро представителей сферы здравоохранения региона.

Они проследовали по улицам Пензы и сделали остановку на территории областной клинической больницы, где возложили цветы к памятнику основоположнику нейрохирургии в России, академику, первому президенту Академии медицинских наук СССР, главному хирургу Красной армии в годы Великой Отечественной войны Николаю Бурденко.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отметил Вячеслав Космачев, вклад Николая Бурденко в развитие медицины и в победу в Великой Отечественной войне огромен.

«Николай Нилович является в полном смысле этого слова руководителем научно-исследовательской работы в области медицины в нашей стране. Вся деятельность его — блестящий пример органичного сочетания теории и практики. Жизненный и творческий путь Бурденко является образцом самоотверженного служения своему народу и Отечеству», — сказал Вячеслав Космачев, слова которого приводятся на сайте регионального Минздрава.


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