Вячеслав Космачев возглавил мотопробег медработников, посвященный 80-летию Великой Победы Общество

Пенза, 11 мая 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев возглавил мотопробег медицинских работников, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Health.pnzreg.ru

Всего в составе колонны двигались семеро представителей сферы здравоохранения региона.

Они проследовали по улицам Пензы и сделали остановку на территории областной клинической больницы, где возложили цветы к памятнику основоположнику нейрохирургии в России, академику, первому президенту Академии медицинских наук СССР, главному хирургу Красной армии в годы Великой Отечественной войны Николаю Бурденко.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отметил Вячеслав Космачев, вклад Николая Бурденко в развитие медицины и в победу в Великой Отечественной войне огромен.

«Николай Нилович является в полном смысле этого слова руководителем научно-исследовательской работы в области медицины в нашей стране. Вся деятельность его — блестящий пример органичного сочетания теории и практики. Жизненный и творческий путь Бурденко является образцом самоотверженного служения своему народу и Отечеству», — сказал Вячеслав Космачев, слова которого приводятся на сайте регионального Минздрава.