Детский омбудсмен поблагодарила пензенского губернатора за поддержку проектов Общество

Пенза, 12 мая 2025. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила губернатора Пензенской области Олега Мельниченко за поддержку проектов в ходе встречи, которая состоялась в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Лично поблагодарила губернатора Пензенской области Олега Мельниченко за поддержку проектов уполномоченного. Именно в Сурском крае мы открыли подростковые центры и реализуем проект по сокращению числа детей в учреждениях «Ноль-четыре». С марта 2023 года к близким вернулись 68 малышей. А сегодня увидим работу нового кризисного центра для помощи семьям с детьми без разлучения, который открылся при поддержке региона», — написала Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале в понедельник, 12 мая.

Она сообщила, что обсудила с губернатором данные мониторинга по итогам работы в регионе всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

«Команда была здесь в декабре, посетила 20 учреждений, встречалась со специалистами профилактики и семьями в трудной жизненной ситуации. Передала рекомендации ВИСП, которые помогут добиться устойчивых результатов», — отметила детский омбудсмен.

«Большой честью для меня стала награда, которую сегодня получила из рук губернатора, — «За заслуги перед Пензенской областью» II степени», — добавила она.