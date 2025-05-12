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В Пензе планируется отремонтировать более 280 тыс. кв. метров дорог

18:05 | 12.05.2025 | Общество

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Пенза, 12 мая 2025. PenzaNews. Более 280 тыс. кв. метров дорог планируется отремонтировать в Пензе в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в понедельник, 12 мая.

В Пензе планируется отремонтировать более 280 тыс. кв. метров дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в рамках муниципального задания сотрудники МБУ «Пензавтодор» обновили асфальтобетонное полотно на улицах Пушанина, 65-летия Победы, на проспекте Победы от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до магазина «Василек» (и в обратном направлении), на дороге-дублере проспекта Строителей перед ДС «Буртасы». Общая площадь ремонта составила около 46 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется фрезерование старого слоя асфальта на улице Долгорукова. Также в перечень включено три участка проспекта Победы: от улицы Беляева до Соборной мечети, [...] от улицы Лозицкой до улицы Минской, от съезда с проспекта Победы на улицу Ульяновскую в районе АЗС «Лукойл», путепровод на улице 8 Марта (по направлению из центра), улицы Тухачевского, Сердобская, Совхозная, Гагарина, Злобина, дорога в поселок Победа. Всего в 2025 году планируется отремонтировать более 280 тыс. кв. метров дорог», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что параллельно продолжается восстановление дорожного покрытия струйно-инъекционным методом.

«В работе — улица Клары Цеткин и мост на улице Токарной», — уточняется в сообщении.


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