Определен подрядчик на строительство новой школы в микрорайоне Арбеково Общество

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Акционерное общество «Пензгорстройзаказчик» станет подрядчиком на строительство новой школы на 1,1 тыс. мест на улице Генерала Глазунова в Пензе, контракт на возведение объекта планируется заключить в конце мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Определен подрядчик на строительство новой школы в микрорайоне Арбеково. В конце мая планируется заключение контракта на возведение объекта с АО «Пензгорстройзаказчик». [...] Финансирование строительства школы на улице Генерала Глазунова будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе» из средств муниципального, областного и федерального бюджетов», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что учебное заведение расположится на территории около 2,5 га, площадь здания составит почти 22 тыс. кв. метров.

Отмечается, что проектом предусмотрены актовый зал, два спортивных зала, издательский центр, телестудия, студия дизайна, библиотека-медиатека, столовая с пищеблоком, конференц-зал, а также спортплощадки и футбольное поле.