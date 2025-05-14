В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД, Росгвардии и военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

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«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверено 150 лиц из числа граждан ближнего зарубежья. В результате выявлены девять человек, не состоящих на воинском учете по месту проживания или регистрации, недавно получивших российское гражданство. Указанным лицам вручены повестки для прибытия в военные комиссариаты для постановки на воинский учет», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что также выявлены два человека, уклоняющихся от прохождения военной службы по призыву.