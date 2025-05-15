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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей

09:29 | 15.05.2025 | Общество

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Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем семей.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Семья была и остается одной из главных ценностей человека, значимым государственным и общественным институтом, залогом будущего новых поколений. Крепкая и дружная семья с детьми — основа российского общества», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что «именно в семье прививается уважение к старшим, забота о младших, трудолюбие, любовь к малой родине и великой России».

«Наше государство уделяет особое внимание укреплению семьи, созданию достойных условий для рождения и воспитания детей. В Пензенской области действуют региональные и федеральные меры поддержки для молодых, многодетных, студенческих семей, чтобы жители региона с уверенностью могли смотреть в завтрашний день», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал всем семьям Пензенской области благополучия, согласия, достатка, любви и успехов.


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