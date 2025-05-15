Прокуратура выявила нарушение при проведении торгов по продаже земельных участков в Пензенском районе Общество

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушение при проведении торгов по продаже земельных участков на территории Пензенского района Пензенской области.

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«Установлено, что администрация Пензенского района в нарушение требований закона в извещениях о проведении аукционов по продаже земельных участков в Алферьевском, Богословском, Саловском и Оленевском сельсоветах не указала все виды их разрешенного использования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в отношении и.о. первого заместителя главы администрации Пензенского района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 7.30.5 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения должностному лицу объявлено предупреждение.

«Кроме того, по результатам рассмотрения внесенного надзорным ведомством главе администрации Пензенского района представления в деятельность органа местного самоуправления внесены коррективы, направленные на недопущение подобных нарушений впредь», — отмечается в тексте.