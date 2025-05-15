В Пензе 16 и 17 мая пройдет фестиваль «За веру и Отечество» Общество

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. XI международный георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» пройдет в Пензе 16 и 17 мая.

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«16 мая в пензенской духовной семинарии состоится круглый стол «За веру и Отечество», в котором примут участие ветераны локальных войн и СВО, чемпионы мира, мастера спорта и другие почетные гости», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем добавляется, что в субботу, 17 мая, на Соборной площади пройдут показательные выступления участников из России, Индии, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

«Команды продемонстрируют характерные особенности различных боевых школ. Всего будет представлено 27 видов боевых искусств. [...] Георгиевский фестиваль первоначально проводился в рамках военно-патриотических клубов Пензы, а со временем вырос не только в качественном, но и количественном аспектах. Появились свой логотип, стиль, лидеры, постоянные участники, именитые гости. Если в начале 2014 года в фестивале принимали участие несколько десятков человек, то в настоящее время количество участников возросло до 350», — отмечается в тексте.