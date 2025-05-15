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Олег Мельниченко и Василь Шайхразиев обсудили проведение всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области в 2026 году

17:28 | 15.05.2025 | Общество

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Казань, 15 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в ходе встречи, состоявшейся на XVI международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани, обсудили проведение всероссийского сельского Сабантуя в 2026 году.

Олег Мельниченко и Василь Шайхразиев обсудили проведение всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области в 2026 году

Фото: Pnzreg.ru

«Ключевой темой обсуждения стало проведение всероссийского сельского Сабантуя в 2026 году. Планируется, что традиционный татарский праздник состоится в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Стороны выразили уверенность, что мероприятие станет значимым событием для региона, укрепит межнациональные связи и внесет вклад в сохранение и популяризацию татарской культуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Всемирного конгресса татар.

Фото: Pnzreg.ru

В нем отмечается, что во встрече также приняли участие руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета Татарстана Данис Шакиров и предприниматель Ринат Абузяров.


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