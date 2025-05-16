«Ростелеком» предупредил жителей Пензенской области о подозрительных звонках от имени компании Общество

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. «Ростелеком» сообщил о резком увеличении числа подозрительных звонков, поступающих от имени компании на стационарные телефоны жителей Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ростелеком» в Пензенской области сообщает о резком увеличении числа подозрительных звонков на стационарные телефоны абонентов. Злоумышленники применяют различные уловки, вводящие в заблуждение человека: информируют о якобы запланированной замене текущего телефонного номера, предлагают подключение дополнительной услуги радиовещания стоимостью 800 рублей, просят предоставить персональные данные (паспортные сведения, СНИЛС и другие) под видом оформления социальных льгот, приглашают лично посетить офис компании в определенные дни (обычно в четверг или пятницу), но отказываются назвать конкретный адрес офиса, ограничиваясь ложными контактными данными — номером телефона 27-17-01 и именем несуществующего сотрудника Дроздова А.С.», — говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что «Ростелеком» действительно реализует проекты, связанные с заменой номера АТС, однако процедура информирования о возможной смене номера осуществляется строго официальным путем: через автоматические голосовые уведомления либо письменные извещения, включаемые в ежемесячные счета за оказанные услуги связи.

«Также подчеркиваем, что специалисты компании ни при каких обстоятельствах не запрашивают личную конфиденциальную информацию, такую как паспортные данные или СНИЛС, и не предоставляют возможность оформить социальные выплаты дистанционно. Любые изменения тарифных планов и подключения новых услуг возможны лишь с согласия абонента», — сказано в тексте.

«Рекомендуем проявлять осторожность. «Ростелеком» просит жителей области предупредить родных и друзей, использующих услуги связи «Ростелекома», о данной ситуации», — добавляется в пресс-релизе.