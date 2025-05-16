В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта Общество

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта, проведенного на дорогах региона совместно с УМВД и Росгвардией в период с 28 апреля по 12 мая.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«Установлено местонахождение двоих граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 21 лицо, находившееся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что составлено 357 протоколов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности в области транспорта на общую сумму 4,79 млн. рублей.

В пресс-релизе указано также, что из незаконного оборота изъято 3 грамма наркотического вещества растительного происхождения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ; к административной ответственности привлечено 4 тыс. 212 лиц.