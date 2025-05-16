На заседании правительства Пензенской области подвели итоги работы отряда содействия полиции «Тигр» за 4 месяца 2025 года Общество

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Итоги работы отряда содействия полиции «Тигр» за период с января по апрель 2025 года стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в пятницу, 16 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства подвели первые итоги работы молодежного отряда «Тигр» в 2025 году. За 4 месяца ребята более 5 тыс. раз выходили на дежурства по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, УФСИН, МЧС, службы судебных приставов и Росгвардии. При участии бойцов «Тигра» пресечено 36 преступлений и 735 административных правонарушений. В Пензенской области с начала года зафиксировано снижение уличной преступности порядка 14%. Уверен, что в этом есть вклад наших «тигров», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что для подготовки ребят создаются все необходимые условия.

«Лагерь «Меридиан» стал базой для тренировок бойцов молодежного отряда, ведем там серьезную модернизацию, обустраиваем стадион и бассейн», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в Никольске подразделение отряда «Тигр» и его координатор занесены на районную доску почета.

«Это первый случай в нашем регионе, хотя отдельных бойцов «Тигра» отмечали и ранее. Командир никольского подразделения Вероника Голова поощрена еще и за творческие достижения — участие в хореографических конкурсах всероссийского масштаба», — написал губернатор.

«Мы поддерживаем нашу молодежь во всех начинаниях, чтобы ребята раскрывали свои таланты и способности, трудились на благо родного региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.