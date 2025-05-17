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В Заречном начат капремонт обсерватории центра детского технического творчества

10:01 | 17.05.2025 | Общество

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Заречный, 17 мая 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт обсерватории центра детского технического творчества (ЦДТТ) стартовал в Заречном Пензенской области.

В Заречном начат капремонт обсерватории центра детского технического творчества

Фото: Zarechny.zato.ru

«Уже демонтировали старый купол. Скоро на его место установят новый. Сейчас рабочие занимаются его сборкой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

В нем отмечается, что в центре имеется современный телескоп, который после завершения всех работ будет установлен на смотровой площадке в башне.

«Купол будет раскрываться с двух сторон, чтобы можно было направить телескоп в нужную сторону и наблюдать за небесными явлениями», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в рамках модернизации обсерватории запланирован ремонт внутри башни.

«Здесь будет проведено дополнительное отопление и выведено освещение. Смотровую площадку внутри башни поднимут выше, чтобы детям было удобнее наблюдать за звездами. Все работы подрядчики должны завершить в августе», — уточняется в тексте.


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