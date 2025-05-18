Олег Мельниченко оценил ход ремонта дворовых территорий в Пензе Общество

Пенза, 18 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход работ в рамках проекта «Мой двор», реализуемого в Пензе с 2024 года администрацией города совместно с «Единой Россией» в рамках народной программы партии.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом сезоне приведем в порядок 184 пензенских двора. Основные работы сейчас ведутся в Ленинском районе. В порядок приводят 13 дворовых территорий — на улицах Карпинского, Островского, Бакунина, Ворошилова, Пушкина, Кулакова, Гоголя и проспекте Победы. В 25 дворах работы уже завершены», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 17 мая.

Он напомнил, что координаторами проекта в своих избирательных округах выступают депутаты гордумы.

«Это очень важный для пензенцев проект, поэтому буду лично посещать объекты. Главная оценка работы — мнение граждан, с которыми я обязательно общаюсь во время таких выездов», — отметил Олег Мельниченко.