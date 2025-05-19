Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ Общество

Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

Фото: 58.мвд.рф

Проводить стражей порядка к зданию ведомства на улице Пушкина пришли их родные и близкие.

С напутственным словом к подчиненным обратился начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«На протяжении многих лет сотрудники полиции Пензенской области зарекомендовали себя только с положительной стороны. Уверен, что та планка, которая достигнута действующим сводным отрядом, не упадет и вы примите их опыт. Прошу в обязательном порядке соблюдать должностные инструкции и меры личной безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и помнить, что служебная командировка — это временный момент, основная служба — наша родная Пензенская область», — сказал он.

Планируется, что сотрудники полиции из Пензенской области будут оказывать содействие в обеспечении порядка на Северном Кавказе на протяжении полугода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.