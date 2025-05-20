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В Пензенской области 23-26 мая пройдет гидроавиаслет «Крылья Спутника»

10:00 | 20.05.2025 | Общество

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Гидроавиаслет «Крылья Спутника» пройдет в Пензенской области с 23 по 26 мая.

В Пензенской области 23-26 мая пройдет гидроавиаслет «Крылья Спутника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма региона, в 2025 году мероприятие, которое проводится во второй раз, будет иметь международный статус, в нем примут участие пилоты и парашютисты из России, Белоруссии, Черногории, Германии, Швейцарии, Великобритании, Китая, Нидерландов и Мальдивской Республики.

В пятницу, 23 мая, участники прибудут на аэродром «Сосновка», а после 16.00 совершат перелет в микрорайон «Город Спутник» на территории села Засечного. На фонтанной площади запланирован концерт.

В субботу, 24 мая, мероприятия начнутся в 10.00. В программе — парад авиации и демонстрационные полеты, прыжки парашютистов, выставки ретротехники МЧС, военной техники и спорткаров, полеты на воздушных шарах, а также концерт.

В воскресенье, 25 мая, состоится перелет гидропланов на аэродром в Сосновке, где пройдет форум Федерации авиации общего назначения России.

В понедельник, 26 мая, участники совершат перелет в Белинский район — в государственный музей-заповедник «Тарханы», где, по информации Минкультуры Пензенской области, специально для этого мероприятия с целью развития авиационного туризма построена грунтовая взлетно-посадочная полоса.


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