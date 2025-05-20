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В Пензенской области стартовал этап международной олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке

11:01 | 20.05.2025 | Общество

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Состязания по военно-профессиональной подготовке, которые проводятся в рамках IX международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования, стартовали в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал этап международной олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке

Фото: Pnzreg.ru

«Принимать олимпиаду для нашего региона — большая честь и огромная ответственность. В программу включены состязания по тактической и тактико-специальной, военно-спортивной, огневой подготовке, гуманитарной миссии. Всего 13 дисциплин, которые имеют ключевое значение для подготовки современных офицеров вооруженных сил. Впервые в истории олимпиад состоится боевое слаживание интернациональных команд», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к участникам торжественного открытия конкурсных состязаний олимпиады по военно-профессиональной подготовке, которое состоялось на базе учебного полигона Пензенского артиллерийского инженерного института в минувший понедельник, 19 мая.

Глава региона пожелал курсантам максимально успешно продемонстрировать свои знания, умения и навыки.

«Убежден, что участие в олимпиаде станет знаковым этапом в вашей профессиональной подготовке и в вашей жизни. Хотелось бы, чтобы вы с теплом вспоминали и соревнования, и нашу Пензенскую область», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Пензенская область принимает курсантов из 30 военных вузов России, а также четырех стран СНГ. Соревнования объединили 41 команду, включая пять команд девушек из вузов Минобороны РФ.

Помимо конкурсных состязаний запланирована культурная программа. Участники олимпиады посетят музей-усадьбу «Тарханы».

Также они познакомятся историей ПАИИ.


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