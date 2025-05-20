В галерею почета и славы Пензенской области занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

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В их числе — ООО «Азия Цемент» (генеральный директор Айнура Кыпчакбаева), ООО «Эф Эм Групп» (директор Владимир Долидзе), ООО «Норд-Пак» (генеральный директор Павел Горбунов), AO «Нижнеломовский электромеханический завод» (генеральный директор Андрей Сапожников), Пензенский региональный центр связи – структурное подразделение Самарской дирекции связи – структурное подразделение Центральной станции связи – филиала OAO «РЖД» (первый заместитель начальника Юрий Медведев), ООО «Универсал Сервис» (генеральный директор Алексей Кузнецов), AO «Золотая линия» (генеральный директор Павел Лелюхин), ООО «СГ «Рисан» (генеральный директор Сергей Лисовол), ООО «Дорсервис» (генеральный директор Николай Жижин) и MKП «Водоканал» города Сердобска (директор Евгений Зорин).

Кроме того, в галерею почета и славы будут занесены коллективы AO «Газпром газораспределение Пенза» (генеральный директор Игорь Борисов), ООО «Леспромхоз «Кузнецкий» (директор Виктор Захаров), ООО «Управляющая компания «Русмолко» (генеральный директор Суманта Кумар Де), ООО «Мега-Мастер» (генеральный директор Герман Карнаух), ООО «Северянин» (генеральный директор Борис Михин), лицея современных технологий управления №2 города Пензы (директор Татьяна Попкова), ЦКР «Дом офицеров» (директор Татьяна Юрина), СШОР водных видов спорта (директор Наталья Шарафутдинова), мокшанской районной больницы (главный врач Елена Леошина) и мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (директор Любовь Рузманова).

В число тех, кто отмечен лично, вошли наладчик станков и манипуляторов с программным управлением турбокомпрессорного цеха дирекции по производству AO «Пензадизельмаш» Сергей Гаврюшкин, водитель грузового автомобиля ООО «ДРСУ» Сергей Еремин, заведующая медицинским отделением – врач-терапевт сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Исанина, директор пензенского колледжа транспортных технологий Лариса Казакова, главный ветеринарный врач каменской райСББЖ Александр Коралев, заместитель начальника технологического отдела AO «ПО «Электроприбор» Антон Корочкин, генеральный директор ЗAO «Константиново» Роман Кошеляев, механик формовочного цеха ООО «Зареченский завод железобетонных изделий» Евгений Кудимов, штукатур ООО «Новатор» Александр Мешалкин и главный врач областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова Светлана Митрошина.

Также на доску почета будут занесены начальник площадки Р-23 цеха подращивания OCП «Плесс» ООО «ПензаМолИнвест» Евгений Недоростков, начальник технологического отдела ООО «Горводоканал» Петр Пивоваров, водитель автомобиля ООО «Транспорт Пензы» Андрей Пламеннов, бухгалтер УФПС Пензенской области AO «Почта России» Елена Повалихина, генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева, старший тренер-преподаватель ДЮСШ Бессоновского района Виталий Солуянов, начальник отдела технического контроллинга филиала AO «СО ЕЭС» Пензенское РДУ Алексей Сувернев, старший электромеханик Пензенского регионального центра связи – структурного подразделения Самарской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала OAO «РЖД» Елена Трофименко, столяр мебельной фабрики «ЅV-Мебель» (ИП Стеклянников В.М.) Андрей Федулаев и лесничий Качимского-Шугуровского участкового лесничества ГКУ «Кададинское лесничество» Любовь Шушаева.