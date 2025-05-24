Олег Мельниченко поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком» Общество

Пенза, 24 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

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«Уважаемые выпускники, родители, педагоги! Сегодня в школах России, в том числе нашей Пензенской области, прозвенит последний звонок. Это волнующий, радостный и одновременно грустный праздник для 18 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей. Завершаются неповторимые школьные годы. Впереди выпускные и вступительные испытания, с которых начинается взрослая жизнь», — отметил глава региона.

«Дорогие ребята! Уверен, что где бы вы ни учились, работали, служили, вы с теплом будете вспоминать школу, товарищей, педагогов, которые вложили в ваше образование и воспитание годы своего труда. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы связали свою дальнейшую жизнь с нашим любимым регионом. У нас широкий простор для реализации ваших талантов и способностей», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал выпускникам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов во всех начинаниях.