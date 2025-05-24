20:36:17 Суббота, 24 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Во время работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев обнаружены 10 гильз с землей из городов-героев

10:01 | 24.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2025. PenzaNews. Десять гильз с землей из городов-героев обнаружены при проведении ремонтных работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Во время работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев обнаружены 10 гильз с землей из городов-героев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время плановых ремонтных работ покрытия у вечного огня монумента воинской и трудовой славы пензенцев была обнаружена реликвия советского времени. Под постаментом найдены 10 гильз с землей из городов-героев, которые защищали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Брестская крепость, Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Керчь и Новороссийск. Там героически сражались наши предки, уничтожая фашистскую нечисть», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 23 мая.

По его словам, особую ценность представляет гильза с землей с 41-го км Подмосковья — из Зеленограда, где билась 354-я стрелковая дивизия, сформированная из жителей Пензенской области.

«Благодарю подрядную организацию, которая взялась за реставрацию исторически ценной находки. Специалисты привели в порядок металлические покрытия гильз, чтобы сохранить наследие минувшей эпохи для будущих поколений. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе этого раритета. Есть идея сделать его частью композиции нашего памятника Победы — выставить гильзы с землей с мест боев на всеобщее обозрение рядом с Книгой памяти», — написал Олег Мельниченко.


Читайте также
Житель Сердобского района ударил знакомого деревянной битой, возбуждено уголовное дело Житель Заречного поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 540 тыс. рублей
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста Бюст Лермонтова в Пензе огородили для безопасности граждан
Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама