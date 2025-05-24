Во время работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев обнаружены 10 гильз с землей из городов-героев Общество

Пенза, 24 мая 2025. PenzaNews. Десять гильз с землей из городов-героев обнаружены при проведении ремонтных работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Во время плановых ремонтных работ покрытия у вечного огня монумента воинской и трудовой славы пензенцев была обнаружена реликвия советского времени. Под постаментом найдены 10 гильз с землей из городов-героев, которые защищали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Брестская крепость, Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Керчь и Новороссийск. Там героически сражались наши предки, уничтожая фашистскую нечисть», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 23 мая.

По его словам, особую ценность представляет гильза с землей с 41-го км Подмосковья — из Зеленограда, где билась 354-я стрелковая дивизия, сформированная из жителей Пензенской области.

«Благодарю подрядную организацию, которая взялась за реставрацию исторически ценной находки. Специалисты привели в порядок металлические покрытия гильз, чтобы сохранить наследие минувшей эпохи для будущих поколений. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе этого раритета. Есть идея сделать его частью композиции нашего памятника Победы — выставить гильзы с землей с мест боев на всеобщее обозрение рядом с Книгой памяти», — написал Олег Мельниченко.