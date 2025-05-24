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Олег Денисов поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком»

11:05 | 24.05.2025 | Общество

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Пенза, 24 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

Олег Денисов поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком»

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня в Пензе на праздничных линейках собрались более 7 тыс. выпускников. Из них 5 тыс. 296 девятиклассников и 2 тыс. 80 учеников одиннадцатых классов. Впереди у них полный вызовов, целей и свершений путь, выбор профессии, которая будет приносить удовлетворение, позволит реализовать свой потенциал. Хочу пожелать, чтобы этот жизненный этап стал интересным и увлекательным, а все задачи и препятствия, с которыми придется сталкиваться, были под силу», — отметил он.

Олег Денисов выразил особую признательность педагогическому составу.

«Спасибо, что делились со своими учениками накопленным опытом, душевной добротой, заложили основу их будущих достижений и побед», — поблагодарил глава города.

Он также обратил внимание на участие родителей, бабушек и дедушек выпускников в школьной жизни.

«Пусть у вас будет больше поводов для радости и гордости за своих детей», — подчеркнул Олег Денисов.

«Дорогие ребята! Желаю вам не терять интерес к знаниям, идти вперед с достоинством и никогда не забывать тех, кто помогал расти и развиваться, — учителей, родных и друзей. Пусть вам во всем сопутствует удача, и каждый из вас станет успешным и счастливым человеком!» — пожелал глава Пензы.


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