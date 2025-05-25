Пензенская область во второй раз приняла гидроавиаслет «Крылья Спутника» Общество

Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Пензенская область во второй раз приняла гидроавиаслет «Крылья Спутника», который в 2025 году получил статус международного.

Фото: Pnzreg.ru

«Во второй раз Пензенская область принимает гидроавиаслет «Крылья Спутника», который при нашей поддержке проводит Федерация авиации общего назначения России. [...] Установлен и официально зарегистрирован новый национальный и первый международный рекорд «Самый массовый слет гидросамолетов». В озеро «Города Спутника» их приводнилось 26», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 24 мая.

Он уточнил, что в этом году международное мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Как отметил директор департамента авиации Мухамед Рай из Мальдивской Республики, многие его соотечественники с радостью бы посетили Пензу. Более того, он просит пензенцев помочь с организацией подобного воздушного фестиваля у него на Родине», — сообщил губернатор.

Олег Мельниченко выразил мнение, что «летчик — это одна из самых романтических профессий».

«Это постоянное стремление в небо и готовность продемонстрировать профессиональное мастерство. [...] Возможно, многие ребята, которые вместе с родителями пришли посмотреть на фигуры высшего пилотажа, примут решение стать пилотами», — предположил он.