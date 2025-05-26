Олег Мельниченко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 26 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

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«Уважаемые предприниматели Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в развитие региональной экономики, во многом определяет ее устойчивость. Сегодня более 200 тыс. жителей региона заняты в этой отрасли. На долю малого и среднего бизнеса приходится около 35% валового регионального продукта. По этому показателю Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что пензенские предприниматели оперативно реагируют на изменения рынка, предлагают востребованные товары и услуги, помогают решать важные социальные задачи, создают новые рабочие места.

Губернатор выразил благодарность представителям бизнеса за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, целеустремленность и преданность своему делу.

«Желаю вам благополучия, реализации новых успешных проектов, здорового оптимизма, удачи во всех делах и начинаниях!» — пожелал Олег Мельниченко.