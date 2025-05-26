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Олег Денисов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

13:07 | 26.05.2025 | Общество

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Пенза, 26 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

Олег Денисов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы чествуем деловых людей — энергичных, инициативных, целеустремленных. Тех, кто свои способности, амбиции и мечты реализовал, открыв личное дело. В Пензе зарегистрировано свыше 25 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые создали рабочие места более чем для 130 тыс. человек. Эти цифры непосредственно свидетельствуют о росте экономики во всех отраслях», — отметил Олег Денисов.

«Пензенские предприниматели активно вовлечены в жизнь нашего города, поддерживают важные социальные инициативы. От всей души благодарю каждого за участие в важных для муниципалитета событиях и значимый вклад в развитие областного центра», — добавил он.

Глава Пензы пожелал предпринимателям крепкого здоровья, личного благополучия, успехов в делах, надежных партнеров, новых идей и возможностей для их воплощения.


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