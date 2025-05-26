«Пензаэнерго» наращивает усилия по пресечению незаконного размещения линий связи на опорах ЛЭП Общество

Пенза, 26 мая 2025. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» наращивает усилия по выявлению линий связи, незаконно размещенных на опорах ЛЭП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Пензаэнерго» продолжает претензионно-исковую работу в отношении операторов связи, уклоняющихся или отказывающихся от оформления договоров на размещение ВОЛС и медного кабеля на опорах воздушных линий сетевой компании. По состоянию на 20 мая претензионно-исковая работа организована в отношении 7 тыс. 980 опор, на которых выявлено бездоговорное размещение ВОЛС и медного кабеля нескольких операторов связи. Всего же к настоящему времени на территории зоны эксплуатационной ответственности «Пензаэнерго» выявлено бездоговорное размещение ВОЛС и медного кабеля на более 163 тыс. опорах. Урегулированы правоотношения с телеком-операторами на размещение оборудования на более 128 тыс. опорах. С 246 опор незаконно размещенное имущество демонтировано», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

В пресс-релизе отмечается, что энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещенные линии связи, если собственники данного имущества не предпримут действия, направленные на устранение выявленных нарушений.

«Размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Энергетики напоминают, что по закону [...] размещение волоконно-оптических линий связи возможно только после выполнения следующих этапов: получение технических условий на размещение ВОЛС; разработка и согласование с электросетевой компанией проектной и рабочей документации; согласование проекта производства работ по монтажу ВОЛС; оформление допуска на объекты электросетевого хозяйства для производства работ; заключение договора размещения ВОЛС на ЛЭП и других объектах электросетевого хозяйства», — сказано в тексте.

«В случае отказа операторов связи оформить размещение линий связи в установленном порядке или невозможности выявить собственника имущества «Пензаэнерго» самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры», — добавляется в сообщении.