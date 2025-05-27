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Пензенская гордума и филиал фонда «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

10:05 | 27.05.2025 | Общество

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между Пензенской городской думой и региональным филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Пензенская гордума и филиал фонда «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

Фото: Pgduma.ru

Свои подписи под документом поставили председатель пензенской гордумы восьмого созыва Денис Соболев и руководитель филиала фонда Ольга Клейменова.

Соглашение предусматривает сотрудничество в организации и оказании поддержки участникам СВО и их семьям.

Как отметил Денис Соболев, многие депутаты проводят работу по формированию гуманитарных грузов и оказывают поддержку семьям бойцов в тылу, ветераны специальной военной операции Александр Артамошкин и Виктор Смоляков ведут работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, Алексей Суходолов в настоящее время находится в зоне боевых действий, в Пензе для участников СВО и их семей установлены льготы на посещение зоопарка и парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

«Можете и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку во всех направлениях», — цитирует Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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