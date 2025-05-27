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В Пензе изменен график работы светомузыкального фонтана на улице Московской

15:07 | 27.05.2025 | Общество

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. График работы светомузыкального фонтана на улице Московской в Пензе изменен. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации города.

В Пензе изменен график работы светомузыкального фонтана на улице Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В расписание вносятся изменения в зависимости от уровня естественного освещения на улице. Это позволяет жителям и гостям областного центра насладиться музыкальным шоу именно тогда, когда вечернее небо создает наиболее подходящие условия для восприятия ярких огней. Корректировка режимов также возможна зависимости от погодных условий — сильного ветра и дождя», — сказано в тексте.

Согласно представленным сведениям, теперь музыкальное шоу будет проводиться с 21.20 до 22.00.

Включать фонтан по утрам, как и прежде, будут в 10.00.

Каждый час первые 20 минут он будет работать в динамическом режиме, следующие 40 минут — в стационарном режиме.

Исключение — время после 20.00: в начале часа динамический режим будут включать не на 20, а на 30 минут.


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