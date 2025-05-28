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Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником

09:30 | 28.05.2025 | Общество

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Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником.

Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пограничники всегда находились на передовом рубеже охраны государственной границы, с мужеством и отвагой выполняя свой долг. История пограничных войск хранит память о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. И сегодня защитники Отечества с честью выполняют важнейшие задачи в рамках специальной военной операции», — отметил глава региона.

Он поблагодарил пограничников за профессионализм, стойкость, преданность долгу и Родине.

«Эти качества служат залогом целостности нашей страны и безопасности ее граждан», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал пограничникам крепкого здоровья, силы духа, надежных товарищей и новых побед.


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