Олег Денисов поздравил пограничников с праздником Общество

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил пограничников с праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ежедневно, находясь на боевом посту, вы демонстрируете свой профессионализм, выдержку и силу воли. Оберегаете покой жителей, приграничные территории, предотвращаете угрозы госбезопасности. Стремитесь охранять каждый сантиметр наших рубежей, благодаря чему Россия уверенно смотрит в будущее», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что самоотверженный труд пограничников является фундаментом независимости России.

«Сегодня мы выражаем вам глубочайшую признательность за стойкость характера и любовь к Отечеству. Пусть присущее вам чувство верности долгу, крепость духа и мужество станут примером молодому поколению, вдохновят ребят следовать вашим стопам. Дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в семье, надежных друзей рядом!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.