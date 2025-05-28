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Олег Денисов поздравил пограничников с праздником

12:02 | 28.05.2025 | Общество

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Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил пограничников с праздником.

Олег Денисов поздравил пограничников с праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ежедневно, находясь на боевом посту, вы демонстрируете свой профессионализм, выдержку и силу воли. Оберегаете покой жителей, приграничные территории, предотвращаете угрозы госбезопасности. Стремитесь охранять каждый сантиметр наших рубежей, благодаря чему Россия уверенно смотрит в будущее», — отметил он.

Глава города подчеркнул, что самоотверженный труд пограничников является фундаментом независимости России.

«Сегодня мы выражаем вам глубочайшую признательность за стойкость характера и любовь к Отечеству. Пусть присущее вам чувство верности долгу, крепость духа и мужество станут примером молодому поколению, вдохновят ребят следовать вашим стопам. Дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в семье, надежных друзей рядом!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


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