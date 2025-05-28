Ласточка станет символом празднования Дня города Пензы Общество

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Ласточка станет символом празднования Дня города Пензы, в частности, у Спасского кафедрального собора пройдет флешмоб «Пензенская ласточка». Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

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«Праздник мы посвятим пензенской ласточке. Этот символ узнаваем и любим пензенцами. Он олицетворяет стремление к развитию, движение вперед, крепкие семейные отношения», — сказал глава города в ходе прямого эфира в центре управления регионом Пензенской области в среду, 28 мая.

По его словам, запланированные на 12 июня торжества начнутся на Соборной площади.

«Здесь на площади перед сценой пройдет молодежный флешмоб «Пензенская ласточка». Во время выступления участники выстроятся особенным образом, создавая живую картину, изображая птицу», — пояснил Олег Денисов.

Он добавил, что также в День России и в День города будет работать «Ласточкина почта».

«По городу мы установим почтовые ящички для пожеланий наших жителей, а рядом с каждым из них появится полуметровая фигура ласточки», — уточнил глава Пензы.

Олег Денисов отметил, что планируется организовать мастер-классы для детей по росписи бумажных ласточек.

Он обратил внимание на то, что всего в городе будет действовать более 200 праздничных площадок.