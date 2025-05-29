Дети из пензенской семьи Беляевых по просьбе Владимира Путина исполнили для участников встречи с многодетными семьями музыкальную композицию Общество

Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Дети из пензенской семьи Беляевых по просьбе президента России Владимира Путина исполнили для участников встречи с отмеченными госнаградами многодетными семьями музыкальную композицию.

Фото: кадр из видео на сайте Кремля

Беляевы организовали домашний ансамбль, где дети играют на баяне, скрипке, фортепиано, флейте. Они регулярно устраивают концерты для воспитанников детских домов, участвуют в конкурсе «Семейный хит!» и других музыкальных мероприятиях.

«К сожалению, я так понимаю, у вас нет с собой музыкальных инструментов», — заметил Владимир Путин, обращаясь к Беляевым.

Однако оказалось, что, как поделился глава семейства Вячеслав Беляев, в Пензе «чуть-чуть подстраховались» и некоторые инструменты — скрипку и фортепиано — все же подготовили.

«Доставьте удовольствие мне и всем, кто сейчас на связи с нами», — попросил Владимир Путин.

По окончании композиции глава государства пожелал семье Беляевых творческих успехов и счастья, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте Кремля, президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей в режиме видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и членами их семей.

На связи с главой государства были девять многодетных семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Кемеровской и Запорожской областей, а также Крыма, Ингушетии и Еврейской автономной области.

Кроме того, во встрече приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.