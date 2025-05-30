В Пензенской области введено временное ограничение на посещение лесов Общество

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств введено в Пензенской области на 5 дней. Соответствующий приказ министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона опубликован на сайте ведомства в пятницу, 30 мая.

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«По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришата Алтынбаева сотрудники регионального Минлесхоза с лесничествами усилят патрулирование на землях лесного фонда в части выявления и пресечения нарушений лесного законодательства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минлесхоза.

В нем отмечается, что на территории региона преобладает IV класс пожарной опасности в лесах, вероятность возникновения и распространения лесных пожаров высокая.

«Всего по состоянию на 30 мая 2025 года было ликвидировано 12 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 5,9 га», — уточняется в тексте.