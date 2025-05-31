Олег Мельниченко принял участие в открытии форума исторической реконструкции «Из глубины веков» Общество

Пенза, 31 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии форума исторической реконструкции «Из глубины веков».

Фото: Pnzreg.ru

«В Городищенском районе на базе лагеря «Мечта» стартовал [...] первый областной форум исторической реконструкции «Из глубины веков», собравший более 200 единомышленников. Организатором выступает движение «Росток», которое было создано в том числе и по моей инициативе», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 30 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Он подчеркнул, что «форум — закономерный результат работы, которая шла в течение года».

«Ранее провели семинар-практикум для руководителей профильных объединений «Ростка», тренировочные сборы детского актива, в новогодние каникулы — лыжный агитпоход по маршруту «Беково — Тамала». Кстати, после окончания агитпохода в Тамале был опыт проведения областного фестиваля исторической реконструкции, участие в котором приняли полтора десятка команд. И вот некий первый масштабный итог всей этой работы, и он мне очень нравится», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Прекрасно видеть столько увлеченных людей, объединенных любовью к родной истории. Пожелал ребятам пронести этот огонь своей души через всю жизнь, передав его потом детям и внукам. А мы будем продолжать работать, чтобы движение исторической реконструкции на Пензенской земле обрело вторую жизнь», — добавил Олег Мельниченко.