Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей Общество

Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

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«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Важнейшим приоритетом для каждой семьи и государства были и остаются наши дети. В Пензенской области мы уделяем особое внимание вопросам, связанным с их рождением, воспитанием и развитием, сопровождаем на каждом этапе взросления. Благодаря поддержке президента Российской Федерации в регионе создаются новые места в детских садах, строятся и капитально ремонтируются школы, оснащаются оборудованием медицинские организации, появляются новые спортивные и культурные объекты. Впервые за многие годы мы начали капитальный ремонт загородных лагерей. Будем продолжать создавать условия для образования, всестороннего развития и полноценного отдыха юных жителей региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Подрастающее поколение — наша гордость и надежда. Уже сейчас пензенские школьники проявляют свои творческие и спортивные способности, блестяще справляются с интеллектуальными олимпиадами, активно участвуют в волонтерском движении. Искренне благодарю родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и наставников за огромный труд и сердечную теплоту, за те традиционные духовно-нравственные ценности, которые вы передаете детям. Желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия!» — добавил губернатор.