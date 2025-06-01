21:57:21 Воскресенье, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

09:18 | 01.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Важнейшим приоритетом для каждой семьи и государства были и остаются наши дети. В Пензенской области мы уделяем особое внимание вопросам, связанным с их рождением, воспитанием и развитием, сопровождаем на каждом этапе взросления. Благодаря поддержке президента Российской Федерации в регионе создаются новые места в детских садах, строятся и капитально ремонтируются школы, оснащаются оборудованием медицинские организации, появляются новые спортивные и культурные объекты. Впервые за многие годы мы начали капитальный ремонт загородных лагерей. Будем продолжать создавать условия для образования, всестороннего развития и полноценного отдыха юных жителей региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Подрастающее поколение — наша гордость и надежда. Уже сейчас пензенские школьники проявляют свои творческие и спортивные способности, блестяще справляются с интеллектуальными олимпиадами, активно участвуют в волонтерском движении. Искренне благодарю родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и наставников за огромный труд и сердечную теплоту, за те традиционные духовно-нравственные ценности, которые вы передаете детям. Желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия!» — добавил губернатор.


Читайте также
В Пензе пожилая женщина лишилась полмиллиона рублей, поверив телефонному мошеннику В Никольске водитель легковушки сбил женщину
Житель Кузнецка осужден за нанесение побоев соседке своей знакомой В Пензе полиция разыскивает водителя «ВАЗ-211540», который врезался в иномарку, в результате чего пострадали женщина и ребенок
Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама