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Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей

12:20 | 01.06.2025 | Общество

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Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей города с Международным днем защиты детей.

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Международным днем защиты детей

Фото: Penza-gorod.ru

«Вопросы воспитания подрастающего поколения и укрепления семейных ценностей для нашего государства всегда были в числе приоритетных. И сегодняшний день — важный повод подумать, что еще в наших силах сделать, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой, любовью, вовремя получал поддержку», — отметил глава города.

Он обратил внимание на то, что в областном центре реализуется немало спортивных, социально ориентированных и культурных проектов, направленных на организацию досуга, развитие талантов и способностей юных пензенцев.

«Наша задача состоит в том, чтобы количество таких программ из года в год только росло, как и число вовлеченных детей. Ведь гармоничное развитие — интеллектуальное, духовное и физическое — дает нам возможность сформировать полноценную личность, способную ответственно строить свою жизнь, приносить пользу обществу, сохранять и приумножать славу своей малой родины и всей России», — подчеркнул глава Пензы.

«Желаю мамам и папам веры в свои силы, гордости за успехи детей, а ребятам — радости, счастья и хороших летних каникул!» — пожелал Олег Денисов.


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