В Крым на отдых отправились 120 детей из подшефных территорий Запорожской области — пензенский губернатор Общество

Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. 120 детей из подшефных территорий Запорожской области отправились на отдых в Крым. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«С Днем защиты детей! Сегодня отдыхать на Черноморское побережье Крыма поехали 120 ребят с наших подшефных территорий Запорожской области — из Токмакского и Пологовского муниципальных округов. Путевки для детей приобретены по моему поручению. Для поездки предоставлены автобусы, соответствующие всем нормам безопасности. Отправку организовывали руководитель пензенской делегации в Запорожской области Виктор Кувайцев, главы округов Алексей Салмин и Александр Калмыков», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 июня.

Он уточнил, что всего в этом сезоне 520 детей из подшефных территорий Запорожской области примут участие в четырех сменах.

«Для них также подготовлена насыщенная культурная программа, которая познакомит ребят с главными достопримечательностями Крыма и важными вехами истории нашей Родины», — отметил губернатор.