МТС и «Лиза Алерт» запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей Общество

Пенза, 2 июня 2025. PenzaNews. МТС и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей «МТС.ГеоПоиск», подключить его смогут в том числе абоненты в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Для этого пользователю необходимо дать согласие на передачу данных о его местоположении и о заряде мобильного устройства в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Информация о местоположении пропавших людей передается в автоматическом режиме сразу после поступления запроса от «Лиза Алерт», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что вся информация передается через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.

«Данные о пропавших собираются с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации, — это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени», — указано в сообщении.

В нем добавляется, что точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности.

«Когда человек пропадает, каждая секунда времени становится бесценной, и телекоммуникационные технологии могут помочь максимально быстро и точно определить его местоположение. Наш совместный проект с «Лиза Алерт» — это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», — прокомментировала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

«В отряде «Лиза Алерт» мы следим за новостями в области разработок, участвуем в [...] тестировании умных решений, используем [...] новые технологии, разрешенные к применению в нашей стране. Все это позволяет сделать поиск пропавших быстрее и эффективнее. Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришел на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур и тем самым повысит шансы на спасение людей», — отметил председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что с 2010 года в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.