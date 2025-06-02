В Лунино открыто движение по реконструированному мосту через Шукшу Общество

Пенза, 2 июня 2025. PenzaNews. Торжественное открытие движения по реконструированному мосту через реку Шукшу в рабочем поселке Лунино Пензенской области состоялось в понедельник, 2 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Запустили движение по обновленному мосту через реку Шукшу в райцентре Лунино. Реконструкцию сооружения, проведенную по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», завершили со значительным опережением графика — объект сдали на два года раньше. Благодарю строителей за то, что смогли качественно выполнить работу в непростых условиях», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 2 июня.

Он отметил, что новое сооружение создано взамен устаревшей конструкции 1960-х годов постройки и соответствует современным требованиям безопасности.

«Протяженность моста увеличилась с 92 до 101 метра, а максимальная масса для грузового транспорта — с 10 до 14 тонн. Обновление моста через реку Шукшу — событие важное как для жителей, так и экономики региона. Объект находится на автодороге «Пенза — Лунино» и связывает нашу область с Республикой Мордовия», — подчеркнул глава региона.

«В этом году по нацпроекту введем в эксплуатацию 76 км региональных и межмуниципальных дорог и 8 мостов. А жителей Лунино еще обеспечим чистой водой. Мы делаем все, чтобы люди в сельских районах хотели оставаться, работать и растить детей», — добавил Олег Мельниченко.