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В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

14:40 | 03.06.2025 | Общество

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории Лунинского района.

В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-террористическая группа совершила вооруженное нападение на одно из предприятий региона, похитила взрывные вещества, после чего предприняла попытку скрыться с места преступления.

С целью минимизации последствий теракта в результате применения самодельных взрывных устройств, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению лесного массива, в котором скрылись «преступники», их поиску и блокированию, эвакуации граждан.

В результате проведенных мероприятий были установлены места нахождения условных диверсантов и их пособников, которые были нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.


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