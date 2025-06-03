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В Пензенской области летом отдохнут 550 белгородских детей — Олег Мельниченко

15:06 | 03.06.2025 | Общество

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. 550 белгородских детей отдохнут летом в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области летом отдохнут 550 белгородских детей — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Встретили на Пензенской земле детей из Белгородской области. 80 школьников прибыли в загородный оздоровительный лагерь, где отдохнут и наберутся сил в первую смену. Всего же в июне в нашей области каникулы проведут 130 ребятишек в возрасте 12-17 лет из Валуйского и Ракитянского районов, а за весь летний период — 550 юных белгородцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале поздно вечером в минувший понедельник, 2 июня.

«Отдых для ребят мы организовали по просьбе моего друга и нашего земляка, губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Поддерживаю его в стремлении подарить детям вдали от непростой обстановки радость от общения, игр и пребывания на свежем воздухе. Для наших гостей будут организованы увлекательные культурные и спортивные программы. Чужих детей не бывает. Дети — наше общее будущее!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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