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Варвара Кириллова скончалась на 89-м году жизни

16:32 | 03.06.2025 | Общество

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Бывший преподаватель исторического факультета Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, кандидат исторических наук, доцент Варвара Кириллова скончалась на 89-м году жизни во вторник, 3 июня.

Варвара Кириллова скончалась на 89-м году жизни

Фото: Pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойной выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.

«Варвара Митрофановна была живой легендой исторического факультета, ныне историко-филологического факультета педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ. Как опытного и мудрого наставника ее с теплотой вспоминают тысячи выпускников по всей стране. Сегодня они не только преподают историю в школах и вузах, но несут государственную и военную службу, возглавляют крупные компании и предприятия. [...] Светлая и добрая память о Варваре Митрофановне Кирилловой навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Прощание с Варварой Кирилловой пройдет в актовом зале педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ в четверг, 5 июня, в 10.00.

Кириллова Варвара Митрофановна родилась в Воронеже 31 августа 1936 года.

В 1959 году окончила исторический факультет воронежского госуниверситета.

В 1963-1967 годах обучалась в заочной аспирантуре МГПИ имени В.И. Ленина.

С 1971 года — на преподавательской работе в ПГПИ имени В.Г. Белинского. Кандидат исторических наук (1979), доцент (1990).

Автор свыше 70 научных работ по истории стран Западной Европы и Америки XVI-XXI веков.

Сферой ее научных интересов являлись медиевистика, проблемы новой и новейшей истории.

Награждена медалью «Ветеран труда» (1989), нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», медалью в честь 70-летия ПГПУ имени В.Г. Белинского (2011), знаком ордена Мальтийского креста на ленте (2011), почетной грамотой министерства образования и науки РФ.

Мастер спорта СССР по альпинизму.


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