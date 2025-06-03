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Олег Мельниченко обозначил новые задачи по ремонту дорог и благоустройству в Пензе

17:57 | 03.06.2025 | Общество

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства обозначил новые задачи по ремонту дорог и благоустройству в Пензе.

Олег Мельниченко обозначил новые задачи по ремонту дорог и благоустройству в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Ремонт дорог и благоустройство в городе Пензе обсудили на заседании регионального правительства. Работы на объектах идут в соответствии со сроками, которые продолжаем контролировать. Теперь руководству города поставил новые задачи. Поручил в течение 10 дней завершить обустройство разворотного кольца и парковки для общественного транспорта в микрорайоне «Лугометрия». Также за полтора месяца закончить капитальный ремонт проезжей части дороги на улице Новоселов в микрорайоне Заря. И только затем приступить к разбивке тротуаров и монтажу освещения. Жителям этой части города нужно как можно скорее обеспечить комфорт и безопасность передвижения как на личном транспорте, так и на общественном», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 3 июня.

Он напомнил, что благоустройство сквера «Семейный» будет проведено в два этапа.

«В этом году сделаем дорожки, обязательно — освещение. Поставим лавочки. По плану отдыхать здесь можно будет уже в конце сентября. В следующем году продолжим обновление: добавим красоты, приведем в порядок детскую площадку и дополним спортивными элементами», — отметил губернатор.

«Тем временем завершаем установку знака участникам СВО в сквере Воинской доблести и благоустройство любимой пензенцами тропы здоровья. Презентуем их в День России. Городская среда влияет на настроение людей, поэтому уделяем ей пристальное внимание», — добавил Олег Мельниченко.


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