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Гендиректор ООО «Земетчинодорсервис» оштрафован за нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТБО

16:56 | 04.06.2025 | Общество

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Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Земетчинодорсервис» оштрафован на общую сумму 52 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

Гендиректор ООО «Земетчинодорсервис» оштрафован за нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТБО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Земетчинского района провела проверку исполнения ООО «Земетчинодорсервис» законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Установлено, что компания эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов вблизи рабочего поселка Земетчино. В нарушение требований закона на полигоне отсутствуют ливневая канализация, дренажная система для отвода фильтрата, локальные очистные сооружения для очистки поверхностного стока и дренажных вод, озеленение откосов. Организацией в государственном реестре не были актуализированы соответствующие учетные сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и об источниках загрязнения атмосферного воздуха. В отчетах компании отсутствовали сведения об осуществлении мониторинга атмосферного воздуха на объекте оценки воздействия на окружающую среду. По инициативе прокуратуры генеральный директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35, [...] ст. 8.1, [...] ст. 8.5 [...] КоАП РФ. Ему назначены штрафы на общую сумму 52 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также руководителю компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в сообщении.


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