Алексей Зубарев назначен прокурором Неверкинского района Общество

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Зубарев приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Неверкинского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Алексей Зубарев родился в 1982 году.

В 2004 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С октября 2003 года по январь 2011 года проходил службу в прокуратуре Пензенской области, замещая должности следователя прокуратуры Кузнецкого района, заместителя руководителя кузнецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области.

Затем продолжил службу в органах Следственного комитета России в должности заместителя руководителя кузнецкого межрайонного следственного отдела, руководителя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В октябре 2016 года вновь принят на службу в органы прокуратуры и назначен на должность старшего помощника прокурора Кузнецка, заместителя прокурора Кузнецка, начальника отдела проверок достоверности статистической отчетности и информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Пензенской области.

С января 2024 года замещал должность начальника отдела программно-технологического обеспечения управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры региона.